Mamá de Belinda revela peligrosa enfermedad que sufre

Mama de Belinda revela peligrosa enfermedad que sufre

Belinda Schüll es la famosa mama de la cantante Belinda que recientemente se ha sincerado y revelado que vive con una terrible enfermedad que se le desarrolló después de la muerte de su madre Juana Moreno.

Resulta que a través de una sincera entrevista concedida a la revista TV Notas, Belinda Schüll revela que vive con depresión desde la muerte de su mamá, Juana Moreno, quien dejó de existir a los 88 años de edad.

Tal parece que la mamá de Belinda se ha mostrado fuerte en los últimos meses, sobre todo cuando la cantante terminó su compromiso con Christian Nodal, la verdad es que le ha costado estar bien día a día.

La enfermedad de la mamá de Belinda

Mamá de Belinda sufre depresión

Se destaca que Belinda Schüll no ha podido salir de la depresión que le dejó la muerte de su mamá, evento que ocurrió en febrero de 2021, así lo dijo: “Estoy metida en una depresión de la que no consigo salir”.

Eso dice la mamá de Belinda, quien dice estar consciente que ya pasó un año y cinco meses desde la pérdida, pero no supera ese momento: “De repente estoy muy bien y luego me viene la tristeza”.

Por si fuera poco, la mama de la cantante Belinda subraya que evita ir a la casa de Juana Moreno porque no quiere sentir la ausencia, pero también por qué aún no decide qué hará con la propiedad y con sus cosas. Su muerte no ha sido fácil, resulta que la pérdida provocó separaciones y circunstancias familiares, situaciones que la tienen muy afectada.

TE PUEDE INTERESAR: Belinda con bikini de cierres presume lo que despreció Nodal

Belinda Schüll tiene un refugio especial

Belinda Schüll, mamá de la cantante Belinda

Entre otros detalles, Belinda Schüll confiesa que el objetivo de superar su tristeza, que en los últimos meses se ha acercado a Dios, así como ha platicado con pastores que hasta el momento la han apoyado.

Cabe destacar que por eso la mamá de Belinda visita una iglesia hasta cuatro veces a la semana o las veces que sean necesarias hasta que encuentro paz y también indica que su hija también está afectada por la muerte de Juana Moreno, por lo que suele pedirle a Dios que la proteja y le dé felicidad.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!