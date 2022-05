Mamá de Belinda no quiere que su hija regrese con Christian Nodal

Parece que la ex suegra de Nodal no quiere saber nada más sobre él/Foto: Hola y El Diario NY

Belinda Schüll, la mamá de la cantante y actriz Belinda, ha estado apoyando a su hija desde que terminó su relación amorosa con el cantante mexicano, Christian Nodal. Y ahora, la mujer ha dejado en claro que no quiere volver a tener de yerno al intérprete de “De los besos que te di”.

Según el programa Chisme No Like, la mamá de la cantante de “Amor a primera vista” reaccionó en Twitter al comentario que hizo una fan sobre el ex romance de los famosos: “Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, expresó una internauta.

La mamá de la cantante ha mostrado su rechazo a Nodal/Foto: Instagram

La mamá de Belinda decidió escribir emojis de aplausos a esta publicación, lo que demuestra que ella tampoco quiere que su hija vuelva con su ex prometido. Aunque esta no es la primera vez que la señora lanza una indirecta a su ex yerno, ya que parece que Schüll ahora desprecia a Nodal.

¿Cuánto duró Belinda y Nodal?

Los cantantes estuvieron más de un año juntos y a punto de casarse/Foto: Publimetro

La historia de amor de Belinda y Nodal se hizo pública en agosto de 2020. En ese momento la pareja decidió compartir varias fotos juntos donde se veían muy enamorados. Luego de nueve meses de noviazgo, el cantante de 23 años le pidió matrimonio a la estrella Pop en mayo de 2021.

En total, la pareja estuvo junta durante un año y ocho meses, ya que fue en febrero de 2022 cuando Nodal informó en un comunicado en redes sociales que se había separado de la actriz de 32 años de edad. Algo que generó intriga y gran sorpresa entre los fans.

¿Qué pasa con el anillo de Belinda?

Algunos internautas consideran que sí debería devolver el anillo, mientras que otros opinan que no/Foto: Líder

Cuando se anunció que la pareja había terminado su compromiso, muchos comenzaron a preguntarse qué había pasado con el lujoso anillo valorado en 3 millones de dólares, casi 60 millones de pesos mexicanos que Christian le regaló a Beli para pedir su mano.

Y lo cierto es que hasta ahora, después de tres meses de haberse separado, se ha dicho que Belinda no le devolvió el anillo de compromiso a Nodal, a pesar de que supuestamente no se había terminado de pagar la joya.

Muchos fans consideran que la cantante de origen español sí debería devolver la lujosa pieza, mientras que otros opinan que se la debería quedar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!