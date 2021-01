Mamá de Allisson Lozz fue hospitalizada por culpa del COVID-19

Diversos medios de comunicación aseguran que Allisson Lozz, ex actriz de Televisa, dio positivo a la prueba de COVID-19; ante esta situación, la hoy empresaria decidió hablar sobre el tema a través de sus historias de Instagram, esto con el fin de acabar con los rumores.

Allisson Lozz reveló que actualmente no tiene coronavirus, pero que ella y su familia se contagiaron hace un par de meses, y que incluso su madre, la señora Magda Núñez, tuvo que ser hospitalizada, aunque afortunadamente logró recuperarse de la enfermedad.

Allisson Lozz revela que ella y su familia se contagiaron de COVID-19.

“Muchísima gente, amigos, familia de México, me está preguntando que si tengo coronavirus y que estoy bien mala y quién sabe qué, y no, no tengo coronavirus. Tuve hace unos 5 meses, pero gracias a Jehová no fue nada grave”, comentó la ex actriz de telenovelas en Instagram.

“A mí me dolió mucho el cuerpo, mi esposo perdió el sentido del olfato, mis niñas tuvieron fiebre una tarde. La que se puso un poquito mala fue mi mamá, ella sí llegó al hospital, pero rápido se recuperó. Gracias a Jehová ya estamos mucho mejor, como si nada”, explicó Allisson Lozz, quien se diera a conocer gracias a las producciones de Televisa.

Allisson Lozz no desea volver al medio artístico

Por otro lado, Allisson Lozz pidió a sus seguidores no recordarle su pasado como actriz ni que la sigan considerando una figura pública: “Yo no hablo con medios desde nunca, hace más de 10 años que yo no hablo con medios, ¿Por qué? Porque no soy artista. Yo soy directora de ventas de Mary Kay y es por eso que tengo esta cuenta abierta”.

Allisson Lozz dejó el mundo de la actuación para enfocarse a su familia y a su nueva faceta como empresaria.

La ahora empresaria finalizó sus declaraciones en Instagram de esta manera: “Yo les agradezco, pero yo no necesito que nadie me promocione ni que me publiquen. Yo estoy acá feliz de la vida y no quiero volver al medio artístico, lo he dicho muchas veces y aquí lo vuelvo a repetir. Estoy feliz con mi vida actual y así seguiremos”.

