Maluma ya no quiere escuchar más 'Despacito'

Maluma, luego de decir que admira a su amigo Luis Fonsi, confesó que ya está cansado de escuchar por todos lados 'Despacito', éxito del cantante puertorriqueño y de Daddy Yankee.

En una entrevista con '1 Has 2 Go' de Billboard, el intérprete de 'Felices los ' dejó claro que el éxito que ocupó las listas de popularidad en el 2017 y que fue cantado en varias versiones, ya no es de su agrado.

El reguetonero colombiano participó en una dinámica donde tenía que elegir entre tres canciones urbanas, la que no le agradara, las opciones fueron: 'El Farsante' de Ozuna y Romeo Santos; 'Mi Gente', de J Balvin y Willy William; y 'Despacito'.

Sin dudarlo y de inmediato, Maluma eligió sacar de la lista 'Despacito'.

'Amo a Luis Fonsi pero, hermano, estoy realmente cansado de escuchar la canción. Te amo, pero Despacito se tiene que ir, bye', indicó.

El juego siguió para el intérprete de 'Cuatro babys', pero en está ocasión no fueron canciones las que tuvo que seleccionar, sino fueron tres de sus colegas, en la lista estaban Marc Anthony, Shakira y Ricky Martin

La respuesta sorprendió, ya que eligió al salsero Marc Anthony, con quien mantiene una sólida amistad.

'Marc se tiene que ir porque lo amo. Es más que mi compañero en la música, es mi amigo, uno de los mejores', aseguró el cantante.

Esa amistad quedó más que plasmada hace dos semanas cuando compartieron el escenario en Nueva York durante una gala benéfica, donde interpretaron 'Felices los 4', y fue tanta la euforia del salsero estadounidense, de origen puertorriqueño, que simuló darle un beso a su colega.

La escena generó polémica en las redes sociales, donde incluso la ex Miss Universo Alicia Machado criticó la actitud del salsero.