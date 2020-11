Maluma y The Weeknd lanzan nueva versión de ‘Hawái’ (VIDEO)

Como te adelantamos en La Verdad Noticias, Maluma y The Weeknd se encontraban preparando una colaboración y el resultado llegó este jueves, cuando los cantantes lanzaron una nueva versión bilingüe sorpresa de “Hawái”.

Con este último cantando los versos iniciales en inglés y el coro en español. En otras palabras, esto no fue un remix de último minuto, vamos a juntar esto, sino una colaboración.

Aún así, grabar la canción, filmar el video y lanzarlo el jueves conjuntamente entre Sony Music Latin y RCA tomó solo un mes.

Originalmente, Maluma no quería hacer un remix, dijo Miguel Lua, quien supervisa la carrera musical y la estrategia de Maluma en asociación con el presidente de WK, Walter Kolm.

Resulta que Maluma no tiene remixes bilingües y, en este caso particular, no estaba buscando uno. "Pero discutimos que si alguna vez hicimos un remix, sin importar quién fuera, tenía que ser alguien grande...Tenía una lista corta de artistas con los que quería trabajar en general", declaró.

Maluma y The Weeknd lanzan el remix de 'Hawái'

Maluma se posiciona con ‘Hawái’

Cuando ‘Hawái’ se convirtió en un gran éxito en agosto, encabezando las listas globales de Billboard en EE. UU. y carios artistas, incluidas estrellas de la corriente principal, llamaron para solicitar participar en un remix, comparte el presidente latino de Sony Music EE. UU. “Una canción con ese tipo de números, genera interés”, explica Gallardo.

Pero ni siquiera se habló de nada hasta que Lua recibió una llamada de Sal Slaiby, el gerente de The Weeknd. El equipo de Slaiby y Maluma ya tenían una relación de trabajo porque colaboraban con French Montana, y en un momento hubo conversaciones para incluir a Doja Cat en el álbum actual de Maluma, Papi Juancho.

"El 5 de octubre, recibí una llamada de Sal, pensando que se trataba de Doja Cat, y me dijo que The Weeknd estaba considerando hacer algo para el mercado latino y que Maluma tenía cinco opciones de canciones para enviarle".

Lua tuvo una mejor idea. "Dije que estábamos considerando un remix de 'Hawai', y The Weeknd está en nuestra lista".

Literalmente minutos después, Slaiby volvió a llamar y dijo que The Weeknd amaba "Hawái" y que ya estaba pensando en ideas para la canción.

La hora de lanzamiento, se decidió estratégicamente para tener en cuenta el atractivo global de Maluma y The Weeknd.