Maluma y Jennifer Lopez protagoniza sexy portada de la revista Billboard

Jennifer Lopez y Maluma llevan varios meses trabajando juntos, después de que los dos estuvieran colaborando en una nueva película llamada “Marry me?” en donde el reggaetonero interpretará a una estrella famosa, que no quiere casarse con su prometida.

Aunque la película promete ser una comedia romántica digna de ver, con estas dos grandes figuras latinas seguramente también haya mucho cachondeo, pues a través de sus redes sociales nos han mostrado imágenes en las que aparecen los dos muy hot.

Fue a través de su cuenta de Instagram que maluma compartió una imagen donde aparece con la actual pareja del beisbolista Alex Rodriguez, en donde está él sentado en una especie de trono, mientras que la actriz y cantante se encuentra de pie, modelando un sexy vestido con escotes que deja ver sus pronunciadas curvas.

De manera inmediata comenzaron a recibir miles de comentarios por parte de los fans, quienes destacaron principalmente la belleza de la Diva del Bronx, pues luce sensacional, demostrando que es como el buen vino, mientras más pasa el tiempo mejor se ve.

“Como quisiera ser Alex Rodríguez”, “Maluma and JLO best combo of 2020”, “Guapisimos los dos me encantan, ya quiero ver la pelicula”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.