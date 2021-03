Maluma es tema de conversación en las redes sociales a causa de sus preferencias sexuales, pues en una reciente entrevista para el programa Hoy de Televisa volvió a ser cuestionado sobre su supuesta homosexualidad y así reaccionó el famoso reggaetonero colombiano.

En dicha entrevista, Maluma reveló que sus preferencias sexuales han sido cuestionadas desde que era muy joven, esto por la forma en cómo vestía y se comportaba en público. Además, señaló que conoce a muchas personas que ocultan su verdadera personalidad por el miedo al que dirán, pero que a él nunca le han importado las críticas.

Maluma asegura que fue duramente criticado por vestir diferente a los demás.

“En el colegio pensaban muchas personas que yo estaba loco, decían que yo era gay porque me ponía diferentes colores cuando nadie lo hacía.. Conozco muchas historias de muchos que siempre se han querido vestir de una manera, pero se vestían de otra porque su cultura o su familia no los dejó ser”, mencionó el colombiano Maluma.

Asimismo, el intérprete de ‘Hawái’ señaló que él tuvo la fortuna de que sus padres aceptarán su forma de vestir y su personalidad: “En mi caso no fue así, yo lo digo abiertamente, mis padres creyeron en mí, en mi personalidad, no tuvieron ningún problema, siempre me he vestido diferente”.

Maluma quiere tener una familia "normal"

Maluma aseguró que quiere tener una familia "normal", pero dichas declaraciones le costaron duras críticas en redes sociales.

Finalmente, Maluma confesó que no le gusta la soledad, por lo que no descarta la idea de formar una familia: “Realmente no me gusta estar solo, me gusta la compañía, sean de personas o de animales. Quiero formar una familia normal, quiero tener mi pareja, vivir tranquilo, creo que son cosas que también la nueva generación debe admirar”.

Sin embargo, dichas declaraciones provocaron que Maluma se convierta en blanco de duras críticas, pues varios cibernautas, principalmente aquellos que pertenecen al colectivo LGBT+, consideran que sus palabras fueron homofóbicas y restan importancia a las familias homo y lesboparentales.

¿Crees que Maluma debió ser criticado por sus declaraciones? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

