Maluma visita a los chicos de su fundación ‘El Arte de los Sueños’

El pasado miércoles el reggaetonero colombiano Maluma realizó un festival musical en su natal Medellín, al que acudieron 170 jóvenes pertenecientes a su fundación ‘El Arte de los Sueños’, quienes en todo momento disfrutaron del magno evento dedicado especialmente a ellos.

Maluma no quitó la sonrisa de su rostro en todo momento, pues no hay nada que lo haga más feliz que compartir su música con la gente que lo aprecia, razón por la que no dudó en subir al escenario a varios chicos para exaltar su talento y la transformación que ha ocurrido en sus vidas desde que ingresaron a la fundación.

El festival tuvo por nombre ‘Medellín: Ciudad de Soñadores’, en donde se presentaron sobre la tarima distintas expresiones artísticas. Este increíble acontecimiento le permitió a Maluma volver a cantar en su ciudad y celebrar un maravilloso cierre del año 2019.

PASIÓN POR AYUDAR

El artista de 25 años, no dejó de mencionar lo feliz y emocionado que se sintió al ver todo lo que está pasando dentro de su fundación, ya que este año había tenido pocas oportunidades de visitar a los jóvenes de ‘El Arte de los Sueños’ debido a su apretada agenda laboral.

Maluma pasó agradables momentos llenos de canto, baile y segmentos tipo stand up, con un vistoso traje amarillo para presenciar el espectáculo organizado por sus talentosos chicos.

Cabe destacar que la fundación ‘El Arte de los Sueños’ trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante expresiones artísticas como composición, instrumentación, canto, producción, danza y pintura.

Luego de emocionarse con la actuación de los soñadores y de reverenciarlos, Maluma interpretó algunos de sus éxitos como ‘Felices los Cuatro, HP y 11 PM’ en un formato acústico para mostrar una versión más apacible de su música.

