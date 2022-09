¿Maluma tiene una enemistad con Bad Bunny y Anuel AA? Él responde si es verdad

Maluma es uno de los reguetoneros más famosos del momento, pues está a la altura de Bad Bunny y Anuel AA, el ex de Karol G. Sin embargo, tras la polémica del vídeo de “Gan-ga” que surgió hace tres años se piensa que tiene una enemistad con ellos los dos.

Esto comenzó porque en está letra de dicha canción, Anuel AA habló mal de Maluma al decir la siguiente frase: "Nunca Flow Maluma, siempre Real G". Después, Bad Bunny también compartió algo en Twitter en contra de él.

Ahora que le preguntaron a Maluma que pensaba al respecto, él contestó que desconoce los motivos del ataque en su contra. También reveló si esto le afecta o no.

En la entrevista que tuvo en el canal de YouTube llamado Moluscotv, Maluma comentó que realmente desconoce el motivo por el que Anuel AA y Bad Bunny hablaron más de él. También, revela que no le importa lo que piensen pues no es “monedita de oro”.

"La verdad no me importa, no sé por qué lo hicieron yo todavía estoy confundido" afirmó Maluma.