Maluma sorprende en Instagram ¡Por Caliente!

El intérprete de “Farandulera” Maluma, sorprendió a sus seguidores de Instagram tras revelar uno de sus “antojos” más calientes durante su reciente viaje invernal. Esta publicación ha causado una gran emoción entre sus seguidores quienes están dispuestos a cumplir con el deseo del artista.

Recordemos que Maluma constantemente nos sorprende a través de sus redes sociales, como lo hizo hace un par de días al mostrar sus mejores pasos con uno de los ritmos más populares en México “La Colegiala”, un baile que logró las mejores sonrisas de sus fans.

No queda duda que este cantante de 25 años, a pesar de algunos escándalos que ha protagonizado, se ha ganado por completo nuestros corazones a través de su talento y de su particular carácter lleno de buen humor, y eso que no hemos mencionado el espectacular físico que mantiene.

MALUMA UNO DE LOS ARTISTAS MÁS POPULARES EN EL MUNDO

Con cuatro trabajos discográficos y tres giras musicales alrededor del mundo, Maluma ha sido acreedor de diversos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, siendo entre los más importantes el de “Mejor Álbum Contemporáneo” obtenido en el 2018 por los premios Grammy Latinos, “Canción Favorita Urbana” por su sencillo “Felices los 4” en los Premios Latin American Music, y “Mejor Canción del año 2019” entre sus más recientes en el ASCAP Latin Awards.

El artista colombiano Maluma revela en Instagram uno de sus antojos más calientes para este frío invierno.

MALUMA SORPRENDE A SUS SEGUIDORES POR UNO DE SUS DESEOS MÁS CALIENTES

Recientemente este cantante sorprendió a sus más de 48.3 millones de seguidores en Instagram tras publicar una fotografía en la que aparece en medio de un paisaje totalmente blanco por la nieve, y que acompañó con el siguiente mensaje:

“Cómo fuera un chocolatico caliente pa este frío”

Un mensaje que rápidamente despertó los más oscuros deseos de sus seguidores quienes aprovecharon este “antojo” de Maluma para invitarlo a tomar una tacita de chocolate ¡muy caliente! desde sus hogares.

