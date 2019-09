Maluma: sin nominaciones al Latin Grammy se dice desilusionado de la organización

“Lo de más llegará con el tiempo” fueron las palabras que utilizó Maluma tras toda la polémica que embarga a los Grammys Latinos, después de que fueran muy pocas las nominaciones que se realizaron al género del Reggaeton.

Y es que Maluma ha informado lo triste y desilusionado por no haber recibido ninguna nominación a tal premio, a pesar de haber sido reconocido con otros galardones a lo largo del año, el más importante para Maluma era el otorgado por La Academia Latina de la Grabación, sin embargo, no obtuvo nominación alguna.

En ese sentido, Maluma publicó un mensaje a través de sus historias de Instagram en donde lamenta lo ocurrido, sobre todo que, según el cantante 11:11 es su álbum más importante en lo que va de su carrera, pues, de hecho, fue en este dónde realizó su colaboración con Madonna, sin embargo, al parecer eso no fue suficiente para los jurados quienes ignoraron al cantante por completo.

“Una desilusión bien ca%&# no tener siquiera una nominación a los @latingrammys, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA, Los juntes con los que siempre soñé, @madonna cantando en español, éxitos como HP, 11 PM, una salsa producida por el más grande @sergiogeorge y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11” resalto Maluma en su Instagram.

Sin embargo, tras la publicación de Maluma, hubo más cantantes que estuvieron en desacuerdo con las nominaciones al Grammy Latino, pues según los exponentes, debía haber más artistas del reggaetón nominados.

Posterior a su primera historia en Instagram, Maluma publicó videos a través de la misma fuente, donde asegura que lo que le merece la pena es el cariño del público, que llena sus estadios en cada concierto.

“Tenemos lo que más importa que es el cariño de la gente, buena salud, y mucho amor de parte de ustedes, así que lo demás llegará con el tiempo”, concluyó Maluma con respecto al tema.