Maluma se viste ‘afeminado’ al estilo Edwin Luna

Semanas atrás Edwin Luna, el vocalista de ‘La Trakalosa de Monterrey’, estuvo metido en el ojo del huracán ya que se dijo que decidió salir del clóset en medio de su luna de miel, lo cual presuntamente demostró en una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram.

Resulta que aquel día, Edwin Luna optó por vestir una camisa en colores pastel, además de porta tenis y bolsa de la prestigiosa marca Louis Vuitton; sin embargo, lo que desató la burla de todos, fueron los pantalones que decidió utilizar, ya que estos parecían unos mallones que le lucían fatales.

Al poco rato de haber publicado dicha instantánea en sus redes sociales, Edwin Luna fue severamente criticado y hasta tachado de ‘afeminado’, por la elección de su vestimenta; no obstante, parece no ser el único miembro de la farándula que está optando por este sospechoso look, pues ahora fue Maluma quien decidió seguir sus pasos.

Así es, Maluma parece estar siguiendo esta tendencia de ropa, pues fue captado por los paparazzis caminando por las calles de Los Ángeles, California, tomado de la mano de su novia Natalia Barulich, poniéndonos a dudar a quien le pertenecían los apretados pantaloncillos.

La imagen ya le dio la vuelta al mundo y vaya que ha dado de que hablar, pues en ella se muestra al reguetonero utilizando estos apretados jeans, y para acentuar la polémica, hasta se puso botas de tacón, desatando severas críticas por parte de sus seguidores, pues de por si la sexualidad del cantante siempre se ha visto al borde de un hilo.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que el cantante es víctima de malos comentarios por su vestuario, pues suele utilizar outfits bastante extravagantes y muchas veces…andróginos.

MIRA LA POLÉMICA FOTO DE MALUMA

QUIZÁ TE INTERESE: Maluma recibe “50 poses SEXUALES” de sus fans españolas ¡Atrevidas! (VIDEO)

Dale clic en la estrella de google news y síguenos