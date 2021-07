Maluma se pelea con Scott Disick, ¿broma o pleito real?

Tras los rumores de que preparan una colaboración nadie esperaba una pelea entre Maluma y Scott Disick como la que tuvieron en Twitter sin embargo muchos se preguntan si el pleito es real o una manera de hacer publicidad a su próximo trabajo.

Y es que fue de la nada que la pareja de famosos que han presumido anteriormente su amistad en redes comenzó a intercambiar señalamientos en Twitter que llegaron a las acusaciones.

Fue este martes 6 de julio que las cuentas del colombiano y de Scott Disick se encendieron con el intercambio de publicaciones que dejaron a los fans de ambos preguntándose la verdad sobre la aparente pelea.

La pelea entre Maluma y Scott Disick

El pleito en redes ha dejado a muchos preguntándose si es real o un tipo de publicidad.

El autor del primer golpe contra Maluma fue Scott Disick, famoso por su aparición en el reality show ‘Keeping up with the Kardashians’, y quien publicó:

‘¿Qué pasa con este chico @maluma?’.

A esto el colombiano respondió:

‘¿Qué te pasa? ¿Quieres ser yo tan mal que intentas tomar lo que es mío?’.

Por último el famoso estrella del programa ‘Flip It Like Disick’ respondió:

‘@maluma, no tuve que esforzarme tanto, olvídate de ti mismo, eres un chiste’.

La amistad entre Maluma y Scott Disick

Como mencionamos al inicio la presunta pelea entre Maluma y Scott Disick ha sorprendido a sus seguidores pues ambos han manifestado una buena relación como demuestra la salida que tuvieron en marzo pasado en Miami.

Y es que tanto el colombiano como el famoso de las Kardashians tuvieron una noche de fiesta en South Beach la cual Disick recordó en su cuenta de Instagram este mayo con el texto ‘Extrañando Miami’ y en la cual el cantante escribió ‘También te extraño’.

Es así que muchos continúan preguntándose si el intercambio entre Maluma y Scott Disick se trata de una pelea real o una promoción para una nueva colaboración que se rumora preparan, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca las novedades del cantante para traerte lo más reciente.

