¿Maluma se ENFURECIÓ? Así reaccionó por show de medio tiempo de The Weeknd

Uno de los momentos más esperados del domingo 7 febrero, fue el gran evento deportivo del Super Bowl, donde el cantante The Weeknd cautivó al público con sus exitosas canciones en el show de medio tiempo, pero Maluma reaccionó a su presentación.

Y es que, tras la participación del famoso, las reacciones y memes no se hicieron esperar en las redes sociales, incluso el cantante colombiano compartió un contundente comentario en su perfil social de Twitter luego de ver el show del artista.

Pero, ¿Acaso Maluma se enojó por la presentación de The Weeknd? Recordamos que en La Verdad Noticias te compartimos que el intérprete colaboró para un remix del tema Hawái hace algún tiempo, logrando arrasar en la plataforma de YouTube.

Maluma está triste por no participar en el Super Bowl

Maluma reacciona a la presentación de The Weeknd

Y es que, a pesar de que The Weeknd tuvo que desembolsar siete millones de dólares para que los aficionados puedan disfrutar de una espectacular presentación, muchos se cuestionaron el por qué no invitó a otros artistas, en especial a Maluma.

Por lo que el cantante colombiano no dudó en dar su punto de vista con respecto al show de medio tiempo del Super Bowl, su comentario ha causado furor en las redes sociales y algunos se han burlado del famoso y lo han criticado por su reacción.

Al parecer el ex de Natalia Barulich quería participar en el gran evento deportivo, pues así se pudo apreciar debido a su publicación en su cuenta oficial de Twitter al compartir un emoticón de llanto, pues el famoso deseaba estar en un gran escenario.

Tras el mensaje de Maluma, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y han compartido diversos mensajes por el show de medio tiempo del Super Bowl que protagonizó The Weeknd, ya que no fue del agrado de los internautas.

¿Crees que Maluma puede participar algún día en el evento deportivo? ¿Te pareció espectacular el show del cantante canadiense?

