Maluma se ENCUERA en para la marca Calvin Klein ¡Qué bochorno!

El reggaetonero de origen colombiano Maluma, quien en varias ocasiones se ha contado que tuvo un camino fácil para llegar hasta donde está hoy en día, ya que tuvo que trabajar muy duro para poder hacerse un nombre en la música y ahora tal parece que también en la moda.

Resulta que recientemente se ha dado a conocer la nueva campaña de la marca Calvin Klein, de la cual Maluma forma parte y deleita a todos sus fans su escultural cuerpo y sus enormes atributos que están dejando a muchos con la boca abierta.

¿Cómo se luce Maluma con Calvin Klein?

El cantante Maluma se presume en bóxer negros y sacando la lengua, imágenes en las que seduce a todos sus seguidores y fanáticos en la nueva campaña publicitaria de la marca de ropa interior, en la que también aparece un sexy y juguetón Justin Bieber y una tierna y pícara Kendall Jenner, entre otros artistas y modelos trendy de la actualidad.

Pero eso no es todo, pues Maluma también aparece muy “mojadito” luciendo los nuevos diseños de la marca y destaca uno en particular en rojo que no deja nada a la imaginación, pues se le remarca su entrepierna.

Hay que destacar que la campaña publicitaria global Calvin Klein Jeans y Calvin Klein Underwear, que celebra la confianza y el amor propio sin complejos, presenta a superestrellas de la música como Maluma , Lil Nas X , SZA , Justin Bieber y otros nombres destacados en el mundo de la actuación y el modelaje.

"La campaña surrealista combina emoción real con fantasía para obtener imágenes expresivas que exudan confianza", se lee en un comunicado de prensa sobre la campaña anunciada como una oda a la autoexpresión y una continuación del movimiento #MYCALVINS.

Cabe destacar que el colombiano Maluma, también está disfrutando de su éxito en su gira por Europa, donde ha desatado la euforia de miles de fanáticos en los lugares más recónditos del viejo continente como Bratislava y Cracovia.

