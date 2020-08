Maluma se ARRANCA la ropa en un video en vivo ¡Gózala!

La polémica que se desató por un video en redes sociales en el que Neymar aparece cantando una canción de Maluma, el cantante colombiano realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para aclarar la situación.

Es por eso que el primer cuestionamiento que se le hizo fue por qué escribió la canción Hawai, ya que se rumoraba que estaba dedicada a su ex pareja sentimental que ahora sostiene una relación con Neymar, sin embargo Maluma lo desmintió y señaló que no está inspirada en nadie.

Otra de las dudas que traían entre cejas sus fans era respecto al futbolista del PSG, del que el colombiano señaló, pregúntenle a él, no se dejen engañar de las redes, de los medios, algunos medios inflan las noticias, cada quien hace lo que le da la gana y si ellos son novios está muy bien.

«Yo no tengo ningún pedo con él, al menos que yo no lo sepa. Al contrario, estoy muy agradecido con él y con el por poner esa canción. Di Maria es mi parcero, reiteró.

El cantante colombiano Maluma también continuó explicando que: «Ver a ese combo de cracks cantando mis canciones representa mucho para mí. Soy una persona muy pacífica, no me gustan las peleas, si yo tengo que arreglar algo con alguien agarro mi celular y le llamo, no me gustan las redes sociales. Le deseo mucho éxito, es un crack».

Maluma se arrancó la ropa

Luego de que hiciera una breve presentación de su equipo, el cantante Maluma sorprendió a los internautas que se encontraban viendo su en vivo, al arrancarse la playera de la emoción que su disco ya había salido.

Cabe destacar que mientras se quitaba la ropa Maluma invitaba a sus fans que vieran su video en YouTube, para luego gritar “Gózala” e interpretar un breve sensual baile, para luego cortarse la transmisión.

