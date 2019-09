Maluma rompe en llanto tras recibir su propio avión privado ¡TERNURITA!

Maluma, uno de los cantantes de música urbana más exitosos de la década (y quizá de todos los tiempos), compartió un video a través de sus redes sociales donde mostró el momento en que le fue entregado su nuevo juguete: un lujoso avión privado nombrado ‘Royalty Air’.

El nombre que se muestra en el avión no es mera coincidencia, pues dicho título se debe a la compañía promotora y comercializadora de artes musicales la cual lidera el propio cantante, y que tiene como uno de sus objetivos impulsar a nuevos talentos dentro de la industria musical.

En el clip, que ya tiene más de 2 millones 600 mil reproducciones, se puede apreciar el momento en el que Maluma baja de un autobús en medio de una pista de aterrizaje y de pronto, en el horizonte se vislumbra la aeronave que poco a poco se acerca al sitio donde se encontraba él con su familia.

Con gran emoción, se escucha al cantante decir:

“¡Parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos a ‘Royalty Air’, con este tocamos la Luna”

Más allá del aspecto materialista que podríamos sacar a relucir, debemos de admitir que la grabación resulta bastante conmovedora, ya que el avión es la representación de los años de esfuerzo y perseverancia del colombiano, que gracias a esos factores hoy por hoy es una exitosa figura internacional.

Maluma no pudo evitar llegar al borde del llanto, pues le pareció inevitable recordar su pasado, cuando luchaba en Colombia para que los empresarios escucharan su música y ellos simplemente lo rechazaban, pues no creían en él.

Al pie de la imagen, se puede leer un inspirador mensaje redactado por el intérprete:

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso, no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado".

Ahora, Maluma con un avión de su propiedad, podrá acomodar mejor su agenda de trabajo, ya que no tendrá que soportar cancelaciones de vuelo de última hora, retrasos, largas esperas en el aeropuerto y podrá trasladarse más rápido a los destinos donde tiene compromisos laborales.

