Maluma rompe el silencio y habla sobre el escándalo con Neymar y su ex

Maluma protagonizó hace algunos días un gran escándalo en las redes sociales, esto luego de que se diera a conocer que había cerrado su cuenta de Instagram, hecho que asociaron con la viralización de un vídeo que muestra a Neymar Jr. cantando el tema ‘Hawái’, el cual aseguran que le dedicó a su ex-novia Natalia Barulich, quien actualmente tiene un romance con el futbolista brasileño.

Tras desaparecer de las redes sociales por un par de días, Maluma decidió hacer una transmisión en Instagram para hablar acerca de la situación y de paso promocionar el lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Papi Juancho’, ahí mencionó que la canción de ‘Hawái’ no está inspirada en ningún acontecimiento de su vida.

“Jamás me inspire en ninguna relación… Nunca fue inspirada en ningún acontecimiento de mi vida… Yo terminé mi última relación tranquilo. Quise hacer esta canción en realidad porque sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados, no por qué me pasó a mí”, declaró el colombiano.

Maluma asegura que no tiene problemas con Neymar

Maluma confesó que cerró su cuenta de Instagram para preparar el lanzamiento de su nuevo álbum y que no tiene ningún problema personal con Neymar Jr. e incluso agradeció al equipo de París Saint-Germain Football Club por reproducir el tema de ‘Hawái’, por último señaló que no tiene ningún problema con Neymar Jr. y que decidió hablar del tema porque no le gusta estar involucrados en rumores y falsas enemistades.

Maluma, Neymar Jr. y Natalia Barulich protagonizaron un gran escándalo en las redes sociales hace algunos días.

“Realmente no sé lo que pasa y no importa, porque cada quien hace lo que se le dé la gana, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún p*do con él (refiriéndose a Neymar Jr.), al revés, me siento muy agradecido con todo el equipo por poner esa canción al terminar el partido”, declaró el reggaetonero.

Te puede interesar: Maluma alborota a sus fans al hacer una confesión sobre su vida amorosa

Maluma asegura que no tiene ninguna enemistad con Neymar Jr.

“A mi no me gusta el drama y esa vuelta de estar inventado en las redes sociales, en Colombia fuimos criados de que si uno tiene un problema lo enfrenta y no tengo ningún problema con Neymar, le deseo lo mejor de los éxitos”, finalizó Maluma.

¿Qué opinas de las declaraciones de Maluma? ¿Sigues creyendo que la canción de ‘Hawái’ sí está dedicada a Natalia Barulich? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram