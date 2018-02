Maluma responde las críticas de sus fans sobre su look

Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma es uno de los cantantes que más ha logrado fama mundial en los últimos años, debido a ello, lleva bajo sus hombros la mira de miles de seguidores en redes sociales y ahora ha sido criticado por su look, ya que consideran luce algo desaliñado y por eso el colombiano ha respondido.

Muchas de las fans de Maluma, de 24 años de edad, siempre le muestra la admiración que sienten por él, además de llenarlo de elogios, pero también cuando hace algo que no es del agrado del público le muestran su descontento.

Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el Ene 21, 2018 at 7:16 PST

En esta ocasión, el famoso intérprete de música urbana empleó las historias de Instagram para dar respuesta a algunos de sus fanáticos, quienes lo ha criticado por su look, pues consideran que tiene el cabello demasiado largo.

Todo parece indicar que el cantante colombiano llegó a un punto en el que encontró su mejor look, de acuerdo a lo que él piensa, porque ya son varios de sus seguidores que dicen que ya no luce tan bien como antes.

Y es que cabe recordar que desde hace algún tiempo, el intérprete de Corazón se dejó el cabello largo, aunque lo lucía con una coleta en la parte superior de la cabeza.

Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el Feb 17, 2018 at 3:24 PST

Hasta ahí no había problema, pero en los últimos días ha dejado verse con el cabello suelto mostrando que está súper largo y con esto muchos fans han desatado las críticas sobre su look.

Como en todo hay una división de opiniones, ya que hay algunas fanáticas que consideran que este estilo lo hace ver muy sexy y atractivo, pero hay otras que no están contentas.

Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el Feb 13, 2018 at 11:03 PST

Por ello hoy, el colombiano decidió responder a todas su fans sobre lo que hará con el look que actualmente tiene:

“Quiero decirles que estoy viendo todos los mensajes que me están danto tag que me corte el pelo, pues les tengo una buena noticia… ¡No me lo voy a cortar!”, dijo el colombiano con una gran sonrisa.