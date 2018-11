Maluma responde al comentario de Madonna por su nuevo look

Maluma no deja de dar de que hablar, pues después de los escándalos por las acusaciones machistas por su música, su participación en “La voz México” y su constante rivalidad con Carlos Rivera, el famoso reggaetonero fue protagonista de su última controversia cuando sorprendió a todos tiñéndose el cabello para verse rubio, lo que despertó las burlas incluso de “La reina del pop” Madonna.

Maluma se presentó recientemente al programa “Lo sé todo” de Canal 1, donde el presentador del show lo cuestionó acerca de su nuevo estilo y la controversial respuesta de Madonna, a lo que el intérprete de “Mala mía” respondió:

“Es muy bonito que esta superestrella del mundo reconozca tu trabajo. Madonna me lleva toda mi vida de carrera musical. Representa mucho, me motiva a seguir soñando y a trabajar más fuerte”.

Y respecto a su nuevo estilo rubio afirmo qué:

“Si llevo 15 días con el mismo peinado, me estreso. Se me vea bien o se me vea mal, es un cambio y es evolución”