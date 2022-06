Maluma responde a posible dueto con Christian Nodal y al pleito con J Balvin

¿Hay colaboración de Maluma con Nodal?

Maluma se encuentra en tierras mexicanas para promocionar su más reciente producción discográfica y como parte de las dos presentaciones que tiene pactadas con el público mexicano.

El famoso intérprete colombiano respondió a la prensa algunas cuestiones en las cuales fue involucrado semanas atrás por el pleito entre Nodal y J Balvin.

Ya que el cantante se sumó a la tiradera de Nodal a Balvin, fue sumamente tajante al momento de decidir sobre cuál de los dos bandos fue el que apoyó.

¿Hay colaboración de Maluma con Nodal?

¿Hay colaboración de Maluma con Nodal?

El famoso reguetonero colombiano fue cuestionado sobre la supuesta colaboración que desde el 2018 habría pactado con Nodal, respondiendo directamente.

"No sé, pregúntenle a él, respondió como si de alguna rencilla le guardara al mexicano o a su equipo de trabajo.

Incluso en el pasado fue filtrado un demo donde Maluma habría interpretado el tema" Cien años" a lado de Nodal, sin embargo finalmente la versión a dueto fue publicada con Carlos Rivera.

Esto opina del pleito de Nodal vs Balvin

Ahora bien sobre su postura pleito entre Nodal y Balvin, el cantante aclaro que en realidad no se encontraba de parte de ningún bando, sino que simplemente disfrutaba la pelea desde su trinchera.

“Yo no estaba de ningún lado, yo estaba tranquilo, por primera vez en la vida me encanta porque yo no era pate del pedo y yo estaba ahí en VIP, tranquilo, viendo todo lo que estaba pasando, me reía y siempre es mejor estar al otro lado, siempre con una energía muy positiva”

Incluso cuando fue cuestionado sobre si tuvo que intervenir para que ambos arreglar a sus diferencias, el cantante aseguro que no tuvo nada que ver con ello.

“No, gracias a mí no fue. Ellos, como unos caballeros maduros, tomaron la decisión de que eso no era un buen ejemplo para la gente y la juventud. Esos chistecitos yo siempre he dicho que tienen un peso detrás y uno no se puede poner a limar sus asperezas delante de la gente así que muy inteligente (de su parte), que tomaron la decisión de hacerlo de esa manera y hablarlo públicamente. Si armaron el pedo a nivel público, tenían que cuadrarlo de la misma manera”, expresó.

Cómo previamente te indicamos en La Verdad Noticias, Maluma dará dos shows este fin de semana en el Palacio de los deportes de la Ciudad de México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!