Maluma responde a criticas que lo tachan de machista

Maluma es un artista colombiano que ha logrado sobrepasar todos los limites y proclamar como uno de los mejores artistas latinos del momento gracias a sus canciones con un ritmo muy movido y las colaboraciones que ha hecho con algunos gigantes de la música como su compatriota cantante Shakira.

No todo es éxito

A pesar del éxito de su música, siempre ha sido señalado también por lo controvertidas que resultan sus canciones que usan a la mujer como un objeto sexual e incluso han sido tachadas de vulgares y el ha sido señalado como un machista.

Pues en su última estadía en España muchas mujeres se manifestaron en su contra por el contenido de su música.

Ahora Maluma respondió a dichas acusaciones y ofreció una entrevista para el medio de comunicación el país donde aclaraba estas acusaciones, donde se le preguntó si cree que habría cosechado el mismo éxito si no hubiera elegido cantar letras que hieren la sensibilidad de tantas mujeres.

A lo que maluma respondió: “Eso no lo sabe nadie. La música que hago, de una y otra forma, gusta. Pero no sé si todo hubiera sido distinto haciendo otro tipo de canciones”.

Luego en otra pregunta, El País cuestionó al cantante sobre las reacciones que tuvieron algunos españoles durante su estadía en el país, a lo cual él afirmó que se encontraba desconcertado pues nunca ha buscado transmitir eso en sus canciones.

“Claro que me sorprende. No soy así. Es como acusar a alguien de asesinato cuando no ha asesinado a nadie. Que me digan que soy machista cuando soy un joven que ha sido criado por mujeres…cuando mis padres se separaron, mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor del respeto a la mujer”, aseguró Maluma.

“Me sorprenden todos los comentarios negativos en este sentido, pero es parte del trabajo. Es parte de la historia”

Entre sus justificaciones, Maluma afirmó que no es machista, pues todas estas canciones han salido durante el tiempo que ha estado fielmente con su novia Natalia Barulich, con quien ya lleva aproximadamente un año.

No obstante, Maluma reafirmó que no se arrepiente por el tema ‘Cuatro babys’, que es el tema principal por el cual ha recibido tantas criticas ya que ha sido uno de los grandes éxitos que lo ha catapultado en la escena musical. La fama internacional que consiguió gracias a este trabajo, no permite que se eche para atrás ante un camino recorrida hasta la actualidad.

Te dejamos la canción 4 babys de Maluma, que ha sido una de sus canciones más criticadas: