Maluma reaparece como Papi Juancho: “Necesitaba un nuevo comienzo”

Maluma reaparece como Papi Juancho

Tras el silencio en sus redes, Maluma sorprende presentando a su alter ego de la cuarentena: “Papi Juancho”.

Maluma renace tras la polémica

Esta semana, los fans del cantante colombiano no supieron qué pensar cuando éste borró el contenido de su perfil de Instagram. Muchos se preguntaron si tenía algo que ver con su vida sentimental, pero era un preparativo para su quinto álbum de estudio, y el primero que lanza sin previo aviso.

“La idea es que salga la bomba y que la gente se sorprenda con el disco, que la música hable por sí sola”, dijo Maluma en una entrevista reciente por videollamada desde Miami.

¿Quién es Papi Juancho?

“Papi Juancho soy yo. Es como una especie de personaje que creé para hacer mi nuevo álbum, lo considero un alter ego”, agregó. “Sentía que necesitaba renacer en este momento específico que estamos viviendo con el COVID. Sentía que necesitaba un nuevo comienzo y por eso decidí presentar este proyecto”.

El disco de 22 temas fue producido por Kevin ADG y Chan “El Genio” de The Rude Boyz, con quienes ha trabajado desde su debut, y tiene como invitados a artistas con los que creció, como Yandel, Zion, Randy y Lenny Tavárez. El astro del reggaetón galardonado con el Latin Grammy contó que, tras lanzar su álbum anterior, “11:11” de 2019, no salió del estudio hasta que completó unas 40 canciones.

Para Maluma, “Papi Juancho” es una versión más madura del “Pretty Boy, Dirty Boy” que era en 2015.

“Al escuchar el álbum se darán cuenta que es un regreso a las raíces de mi carrera, mucho reggaetón y el tipo de música que solía tener en mis playlist”, dijo. “‘Papi Juancho’ tiene mucha esencia de Juan Luis también”, agregó Maluma, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño.

A pesar de que su gira por Europa se canceló debido a la pandemia, trabajar en el álbum durante este periodo fue “hermoso” para él. Grabar solo en el estudio de su casa no fue fácil, pero el desafío le permitió mantenerse enfocado.

“Estaba acostumbrado a estar en el escenario, así que cuando regresé a mi casa en Colombia fue medio difícil volverme a acostumbrar. Después... tuve tiempo para estructurar mi futuro y pensar de nuevo qué tipo de música quería hacer, y me di cuenta que estoy en un momento hermoso de mi carrera y quería hacer la música que me gusta”, dijo Maluma. “Es lindo hacer la música que la gente quiere escuchar, pero es todavía mejor cuando te quieres satisfacer a ti mismo”.

Entre los invitados también está Ñejo, del dúo puertorriqueño Ñejo & Dálmata. El cantante reggaetonero había tenido oportunidad de conocerlo hace muchos años, mucho antes de ser famoso.

“Cuando yo tenía 14 años yo me solía colar ... a todas las fiestas de XV años cuando no me invitaban porque me encantaba”.

“Una vez me encontré a Ñejo en una fiesta de esas. Estaba ahí y le pedí si me podía regalar un arete que tenía, una nota musical. Él sin pensarlo dos veces me la dio, una nota musical de oro”.

Al cabo de los años Maluma le preguntó sí se acordaba de aquel día.

“Ese niño que te pidió el arete en ese show fui yo”, le dijo.

“Son cosas bonitas, chéveres, que van pasando con el tiempo”.

El álbum abre con “Medallo City”, una mezcla de salsa y trap para la que invitó a Teo Grajales, al igual que él de Medellín.

Maluma regresa a redes sociales con su quinto álbum de estudio.

“Estoy seguro que como el 90% de las personas no van a entender la letra porque es puro slang, es la forma en la que nosotros hablamos”, dijo Maluma. “Cambiamos muchas veces las palabras y las decimos al revés: el coro dice ‘música de la lleca’, que significa ‘música de la calle’... ‘para que sepan cómo es la tavuel’, que significa ‘para que sepan cómo es la vuelta’”.

“Son mis raíces, es la forma en la que nosotros hablamos y yo quiero mostrarle a todo el mundo mi cultura y de dónde vengo yo”, agregó.

“Cuidau”, con el reggaetonero de origen puertorriqueño Yomo, habla del sexo con protección, a diferencia de otras canciones del género urbano que idealizan el sexo sin condón. “Uno es un mensajero ... y tiene que dar buenos mensajes”, dijo Maluma.

Entre los aprendizajes que el confinamiento le ha dejado, recordó que “la vida es un ratico” y por lo tanto hay que disfrutarla lo más posible, hacer lo que uno desea y pasar tiempo de calidad con la familia.

Tal vez te interese.- ¡Tremendo! Maluma alborota a sus fans al hacer una confesión de su vida amorosa

“Ser muy feliz, eso para mí ha sido lo más fundamental”, dijo. “Uno siempre tiene planes, pero Diosito es el que manda, el universo es el que manda”.