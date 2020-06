Maluma presume TREMENDO animal en la piscina ¡Está enorme!

Maluma se ha convertido en el artista del momento ya que con sus apariciones en las redes sociales, sabe ganarse el corazón de sus fans y así lo ha hecho recientemente mediante un video en donde presume su piscina.

No queda duda de que en esta ocasión Maluma dejó ver que su familia ocupa un lugar primordial en su vida y de hecho, para pasar la cuarentena en su hermosa casa de Antioquia se llevó consigo a sus preferidos, su madre y su abuelo, con quien mostró sus dotes de barbero.

Resulta que en medio de rumores sobre un viaje, el cantante de reggaetón volvió a postear mediante sus historias de Instagram, un video en donde presume su bella piscina, pero lo que más ha llamado la atención es el animal que aparece en la imagen.

Maluma presume TREMENDO animal en la piscina ¡Está enorme!

Se trata de una enorme iguana que aparece en una de las esquinas de la piscina de Maluma, por lo que el cantante añadió un texto que dice: we have some company/ Temenos alguna compañía.

¿Maluma rompió la cuarentena?

Recientemente el presentador del programa de chismes Carlos Vargas comento que Maluma ya no está en Colombia, que ya había salido del país con su avión privado, por lo que de inmediato, su compañera Mary Méndez preguntó que si ya habían abierto los aeropuertos y ella no se había enterado.

Por lo que Vargas respondió: Antes de que se vayan en contra del pobre Maluma, resulta que él se fue para Miami, pero para él poderse ir tuvo que haber pedido (SIC) un permiso a la Aerocivil, que fue otorgado y se fue.

El mismo presentador de La Red agregó que el único problema que le pusieron al cantante de música urbana es que sí podía salir, pero que su avión no podía regresar:

TE PUEDE INTERESAR: ¡Qué Oso! Confunden a J Balvin con Maluma y esta fue su reacción

“Si Colombia no deja entrar aviones, vaya a saber dónde lo va a dejar”

Cabe destacar que el cantante Maluma ha publicado por medio de sus historias que él sigue en su casa de Colombia y que sigue respetando la cuarentena, así como también preparando nuevas sorpresas musicales para sus fans.