Maluma presume EXTRAÑA compañía y sus fans están ¡Celosas!

El cantante colombiano Maluma se encuentra en aislamiento social en su propiedad en Medellín, pero recientemente ha dado a conocer que se encontraba solo y que tuvo que invitar a alguien para distraerse un poco.

Hay que recordar que el noviazgo del reconocido cantante con la modelo Natalia Barulich terminó en octubre del año pasado, por lo que ahorautiliza con regularidad su cuenta en Instagram como un medio de distracción e interacción con sus fans.

La extraña invitada de Maluma

Es por eso que recientemente Maluma sorprendió con un cambio de look, ya que se rapó su cabellera, pero lo ha hecho por una buena causa: a modo de festejo por haber superado la barrera de los 50 millones de seguidores en Instagram.

Pero eso no fue lo más sorprendente, pues en una publicación colocó una descripción que dice: “Ahora sí, les presento mi compañía para esta cuarentena. ¡Cosita hermosa!”, escribió el músico junto a un video, sembrando la confusión y la sorpresa.

Maluma continuo comentando en una toma tipo selfie: “Bueno, mi gente. Creo que esta cuarentena solo ha estado muy difícil. Hoy domingo me cogió algo tan fuerte… Me tocó llamarle a una amiguita para no pasar un domingo tan solo. ¿Se las presento? ¿Si?”.

La sorpresa fue cuando en la toma apareció una especie de maniquí y Maluma le dio un beso, destapando entonces que todo se trataba de una broma para sus seguidores de las redes sociales.

Hay que destacar que al igual que otros artistas alrededor del mundo, el trabajo de Maluma se vio afectado por la pandemia del coronavirus, pues hasta el momento ha cancelado los shows que tenía programados este mes en Milán y Grecia, aunque seguramente también deberá posponer otros planes laborales.

TE PUEDE INTERESAR: Maluma SE RAPÓ para celebrar sus 50 millones de seguidores en Instagram

Cabe destacar que la última novia oficial de Maluma fue Natalia Barulich, con la que se conocieron en 2017 en la grabación del video “Felices los cuatro” y a la que incluso llegó a demostrarle su amor frente a miles de fans durante uno de sus shows, pero todo se terminó a fines del año pasado.