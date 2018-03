Maluma podría cantar el tema oficial del Mundial de Rusia

Gracias #Amsterdam que increíble ver la cantidad de culturas e idiomas reunidas en un mismo lugar! La música es el lenguaje. #MalumaEuropeTour

En 1998, Ricky Martin extendió su éxito con La Copa de la Vida. En 2010, Shakira conquistó al mundo desde Sudáfrica con Waka-Waka. O en 2014, Pitbull, Claudia Leitte y Jennifer López con We are one.Sin embargo esto es solo un rumor, pues Maluma no lo ha confirmado pero tampoco lo ha rechazado.