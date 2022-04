Maluma mete la pata frente a Jennifer López en el Madison Square Garden

Como te hemos dado cuenta en reportes anteriores de La Verdad Noticias, Maluma acaba de estrenarse en el mundo del cine protagonizando la comedia romántica ‘Cásate conmigo ’, junto a Jennifer López.

“Me encanta el cine. Siento que lo tenía en el ADN, pero no lo había explorado. Me enfoqué mucho en la música, y aunque vinieron un par de propuestas de Netflix y otros productores, no me llamaban mucho la atención. No solamente eso, estaba esperando una oportunidad mundial.

“Es ahí cuando, después de pedirle tanto al universo, recibo esta llamada de Jennifer López para que estuviera con ella y con Owen Wilson en su nueva película. Mi primer proyecto actuando ha sido en una película de Hollywood y ha sido una experiencia inolvidable.”.

Maluma y Jennifer López juntos

Maluma mete la pata frente a Jennifer López en el Madison Square Garden

Sin embargo, el famoso cantante colombiano vivió un vergonzoso momento delante de su compañera de reparto en el escenario del Madison Square Garden, por lo que durante una entrevista para El Hormiguero, Maluma ha destapado lo qué ocurrió.

“Los días que estaba rodando la película tenía un concierto en Nueva York. Al equipo se les ocurrió la maravillosa idea de grabarla en mitad del concierto. Para mí era muy especial, porque allí siempre se me pone la piel de gallina, me da mucha adrenalina, y además habíamos hecho ‘sold out’.

Por lo tanto, le preocupaba cometer un error frente a Jennifer, pero lo dejó todo listo para empezar a cantar el tema de la película junto a su compañera de reparto a modo de sorpresa para el público.

Maluma estaba nervioso

Maluma mete la pata frente a Jennifer López en el Madison Square Garden

“Antes, en los ensayos, le aclaré a mi equipo que no sabía demasiado bien la letra todavía, para que dejaran a punto el teleprompter. Estaba arriba del escenario mientras la veía subir, como una reina; pensaba que iba a ser el momento más inolvidable de mi carrera”.

“Cuando me acerco a ella para empezar a cantar, miré la pantalla y estaba apagada. Y se me había olvidado la primera parte de la canción. Imagínate un momento de tanta tensión en el Madison Square Garden y siendo la primera vez que cantaba con Jennifer”.

