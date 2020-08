Maluma manda tremenda indirecta a Christian Nodal en su nueva canción

Parece que la relación entre Maluma y Christian Nodal es muy cercana, pues desde que hicieron una canción juntos en el pasado, su amistad creció.

Y como es costumbre entre los amigos del medio de la música, no dudaron en jugarse una broma pesada que empezó con la promoción de la nueva canción del colombiano, llamada ‘¿Qué vas a hacer?’ en la que se puede escuchar en una estrofa: “No me mandes más mensajes ni me llames más, no me dediques más canciones de Christian Nodal”.

Christian Nodal se defiende de Maluma

Por ello, en respuesta el coach de ‘La Voz México’, le pidió a sus fans y a los de Maluma que no hicieran caso a la canción.

“Ustedes sigan dedicando mis canciones, no le hagan caso al cabr*n este”, mencionó el cantante en Instagram.

Christian Nodal responde a la indirecta de Maluma.

Los fans mientras tanto se divierten con los mensajes de los cantantes que han cosechado éxitos con su música.

Maluma y Christian Nodal gozan de gran éxito dentro de la industria musical.

Fotografías: Instagram