Maluma luce su PACK marcado en ajustados leggins ¿Tiene talento?

Maluma presume su PACK en ajustados leggins ¿Esta grande?

Maluma es uno de los cantantes más reconocidos de Colombia, mismo que goza de una fama internacional y de una gran ola de fans alrededor de todo el planeta, gracias a su talento musical y su atractivo físico.

No es novedad que Maluma sea uno de los apuestos rostros que se acostumbren a romper las redes sociales con sensuales fotografías, pues lejos de presumir solo su rostro, también presume su marcado cuerpo.

Así lo ha hecho recientemente a través de sus redes sociales, pues ha hecho una publicación que ha vuelto locos a todos sus fans, ya que en ella presume de su atractivo pack.

Fue a través de una imagen en Instagram con el que el famoso Maluma ha puesto a babear a muchos, ya que en una imagen a las orillas de una playa se luce con unos leggins negros bastante entallados que se logra visualizar su imponente pack.

En la publicación que todos están comentando Maluma ha dejado una descripción que dice: Esto no es el que más talento tenga si no el que más pedalee ���� pa’ allá voy y la tengo clara…con lo que deja claro que a pesar de estar pasando la reciente pandemia, el cantante no se rinde y va por más éxitos en su carrera musical.

Maluma en la revista Variety

Resulta sorpresivamente Maluma apareció en la edición más reciente de Poder Joven de Hollywood, de la prestigiosa revista Variety, que se trata de la publicación más importante de la industria cinematográfica de Estados Unidos.

En la revista, el cantante paisa de reguetón fue escogido al lado de jóvenes personalidades como Shira Haas y Megan Thee Stallion, según informa el artista en un comunicado, por ello en un pequeño adelanto, Maluma le contó a Variety detalles curiosos de su vertiginosa carrera como estrella mundial, como cuando conoció a Madonna para acompañarla en la canción Medellín.

TE PUEDE INTERESAR: Maluma con escenas ERÓTICAS calienta YouTube ¡Está que arde!

Cabe destacar que Variety recupera un correo de Madonna de ese momento: “¡Inmediatamente comenzamos a hablar sobre trabajar juntos, y antes de darnos cuenta, estábamos en el estudio trabajando en música para 'Madame X' de 2019! ¡Lo encontré extremadamente amable, vibrante, de mente abierta, divertido y muy musical!... ¿Crees que Maluma es atractivo? ¿A Maluma le gusta mostrar su pack?