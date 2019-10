Maluma luce más DIV@ que Yanet García ¡Qué pose! (FOTO)

El cantante colombiano Maluma ha dejado a todos sus seguidores muy sorprendido con una sensual pose que también ha sido blanco de quienes disfrutan de criticarlo.

Resulta que Maluma publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram en donde aparece luciéndose una sensual pose, que ha conquistado a sus fans, ya que como toda una celebridad aparece en estilo deportivo cruzado de piernas, con un copa de vino en la mano y enfocando en espacial los tenis que se estaba probando.

Tal parece que Maluma se encontraba en alguna de sus tiendas favoritas de calzado, en donde sin duda le brindaron la mejor atención, ya que se luce muy familiar como si estuviese en su casa, disfrutando de una tarde relajada.

La imagen ha llamado mucho la atención de sus seguidores que sin pensarlo han reaccionado más de un millón de veces, sin quedarse con las ganas de también omitir su comentario respecto a la pose del sensual cantante colombiano.

Es por eso que entre los comentarios se alcanzan a leer los que más destacan: “Eres un bacano”, “arrecha la marica”, “Esa es más pasiva que yo”, “Así o más jotito”, “Siempre diva nunca indiva”, “Demasiado Marico”, “Divina, toda una sailor moon”, entre muchos otros.

Otro de los comentarios que más ha causado impacto es el que menciona lo siguiente: “Empoderada, adinerada, siempre fashion nunca infashion, perra pero no de tu jauría, sirena pero no de tu fantasía, indomable, decidida, porque su virtud es el defecto de muchas, amiga de Britney Spears y Madonna, enemiga de Christina Aguilera y Cher, ella no vive de la moda, la moda vive de ella.”.

Cabe destacar que la imagen hace referencia a que representa el estado de ánimo de Maluma después de su concierto en Miami, pues el mismo coloco la siguiente frase: “Mood después del show de MIAMI ��”.