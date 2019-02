Maluma lanzará nuevo tema junto a Black Eyed Peas (VIDEO)

Maluma es sin duda uno de los artistas más grandes de la década y probablemente uno de los exponentes latinos más famosos en el mundo, pues su popularidad le ha hecho estar codo a codo con algunas de las estrellas internacionales más importantes en el mundo de la música, como con su compatriota colombiana Shakira, con quien hace meses lanzó el éxito “Chantaje”.

Ahora el popular reggaetonero anuncia su próxima colaboración con uno de los grupos más populares de esta generación.

Se trata nada más y nada menos que del famoso grupo “Black Eyed Peas” conformado por los cantantes Will.I.Am, Nawasha y Taboo, del cual anteriormente también formaba parte la sensual cantante Fergie, y fueron una de las agrupaciones más importantes del inicio de los 2000.

Ahora el famoso trio quiere incursionar en el ambiente latino y que mejor opción que uno de los exponentes de este género más famosos del momento.

