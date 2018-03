El cantante colombiano, Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, definitivamente se encuentra en uno de sus mejores momentos en el ámbito profesional, ya que es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial.

Pues cada sencillo que lanza promete ser uno de los más grandes hits musicales, prueba de ello están las canciones Felices los 4 o Corazón, al igual que sus colaboraciones con otros artistas, como con Shakira.

Aunque ha tenido una infinidad de éxitos, también se ha visto involucrado en muchos escándalos por las letras de sus canciones, ya que muchos aseguran que son muy denigrantes para las mujeres, por otra parte también ha sido motivo de escándalo al señalarlo gay, por la relación que lleva con Ricky Martin, con quien fue víctima de un supuesto video sexual hace algunos meses.

Pero esto no ha sido impedimento para que él siga cosechando grandes éxitos

Prueba de ello es que al parecer pronto agregará un éxito musical más a su carrera, y es que recientemente, se dijo que Maluma interpretará la canción del mundial.

"Me siento feliz; me siento muy orgulloso; me siento demasiado contento de trabajar con Coca Cola para la canción del Mundial. Es una experiencia única, así que nos vamos pa’ Rusia. ¡Allá nos vemos, parceros!”, contó a ‘Un nuevo día’.