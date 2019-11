Maluma incursiona en el género ranchero ¿Dejará el reggaetón? (VIDEO)

Maluma se ha posicionado como uno de los máximos exponentes de la música urbana y en los últimos meses ha logrado destacar gracias a las colaboraciones que ha tenido con grandes luminarias que ha realizado a lo largo de su carrera.

El intérprete de “Felices los 4” anunció una nueva colaboración con el cantante Christian Nodal y la cual sería su primera canción en el género ranchero; sus fans piensan que Maluma podría incluso dejar atrás el reggaeton por un tiempo.

Maluma se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la música urbana gracias a sus grandes hits que suenan en las radios.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante mostró a sus fans un pequeño adelanto de una nueva canción que ha preparado con Christian Nodal, de hecho Maluma invitó a la Dinastía Fernández a formar parte de la colaboración.

“Aquí llegando a MÉXICO. Nodal que hacemos con esto? Invitamos a Alejandro Fernández y a Vicente Fernández o ¿qué?” comentó Maluma en Instagram.

Las fanáticas han enloquecido con la noticia que el cantante colombiano dio a conocer en su post de Instagram.

MALUMA LE ENTRA A LAS RANCHERAS CON CHRISTIAN NODAL

El fragmento de la nueva canción de Maluma con Christian Nodal causó conmoción entre sus seguidores de Instagram, quienes se mostraron entusiasmados con la decisión del “Pretty Boy, Dirty Boy” de incursionar en un género distinto al suyo.

“Mírame a los ojos se te nota lo que sientes, será que existe otro, otro hay amor en tu mente, se que te he faltado que mi amor ha estado ausente, quisiera remediarlo por eso no quiero perderte....No me digas esas cosas por favor que me vas a destrozar el corazón, si me pides que yo cambie pues yo cambió mi vida…” canta Maluma en Instagram.

Te puede interesar: Maluma rompe el silencio y habla de su supuesta RIVALIDAD con J Balvin

Aunque no se sabe nada acerca del nuevo estilo musical del cantante colombiano, se sabe que es un proyecto que le emociona mucho a Maluma y por el fragmento que fue compartido en su perfil se cree que la letra pueda hablar de un desamor.

Únete a nosotros en Instagram