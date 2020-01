Maluma impacta a sus seguidores al lucir un COSTOSO atuendo de Versace

Maluma es un reconocido cantante de reggaetón y trap de origen colombiano que destaca en el mundo de la música gracias al increíble éxito que ha conseguido a lo largo de sus nueve años de trayectoria y con los que ha conquistado las listas de popularidad más importantes de Latinoamérica y varios países del mundo.

El intérprete de “No Se Me Quita” cuenta con 4 álbumes de estudios y tres exitosas giras mundiales por eso no sorprende que su fama se haya extendido a países lejanos como su reciente paso por Arabia Saudita en donde su presentación fue un hit total.

Maluma destaca en la industria musical debido a los increíbles récords que ha logrado romper en los últimos años, mismos que lo han colocado como uno de los exponentes más importantes del género urbano en nuestra época actual.

Maluma es conocido en todo el mundo por poseer un increíble estilo de la moda, mismo que lo ha convertido en un constante blanco de críticas pero eso es algo que parece no importarle al colombiano pues siempre se muestra luciendo asombrosos outfits a través de las redes sociales de las que forma parte.

No se puede negar que Maluma es considerado un ícono de la moda y esto queda confirmado el día de hoy tras darse a conocer que el outfit que usó durante el photoshoot de la revista GQ pertenece a la nueva colección del verano 2020 de la famosa marca Versace.

El look que presume Maluma en la sesión de fotos de GQ Magazine esta conformado por una chaqueta con estampados orientales de color lavanda y azul que luce perfecta en el cuerpo del cantante quien ya puede ser considerado una figura importante para el mundo de la moda.

