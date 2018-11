Maluma esta de fiesta: Ganó su primer Latin Grammy

Maluma no deja de sorprender a todos con su espectacular avance en el mundo de la música, pues no solo se ha posicionado como uno de los artistas más famosos del momento, sino que incluso grandes estrellas como Madonna han confirmado que el joven reggaetonero va en camino de ser una leyenda de su género.

Una vez más Maluma vuelve a dar de que hablar con su último triunfo en la ceremonia de los Latin Grammy's.

Maluma no pudo contener su felicidad en el famoso evento, pues gracias a su álbum “F.A.M.E.”, se hizo acreedor al premio al mejor álbum vocal pop contemporáneo, logrando así su primer premio "Latin Grammy", situación que lo llenó de alegría, pues dijo lo siguiente:

“Esto parece un sueño. La gente que me conoce sabe que he trabajado muchísimo. El año pasado era uno de los más nominados y no me lleve nada”