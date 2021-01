Maluma es el primer hombre en liderar la portada de la famosa revista “Elle”/Foto: Milenio

Maluma sigue consiguiendo un gran éxito pero ya no sólo en la música. El cantante colombiano ahora se ha convertido en el primer hombre en protagonizar la portada de la famosa revista de moda y belleza, Elle.

Hace unos meses, el cantante británico Harry Styles fue la portada de la reconocida revista Vogue. El ex One Direction estelarizó la sesión de fotos con atuendos femeninos, ya que Harry decidió usar vestido y faldas; puesto que el cantante quería declarar su gusto por la moda y que la ropa no debería tener género.

En el caso de Juan Luis Londoño Arias mejor conocido como Maluma, no usó un vestido, pero sí apareció con outfits inspirados en Art Deco, bastante coloridos y estampados. Todo de la lujosa marca Dior.

Maluma es uno de los colombianos más atractivos del momento. Con su imagen y su música ha conquistado a millones de fans/Foto: 20 Minutos

Maluma es la primera portada masculina de la revista Elle

Nina García, jefa editorial de Elle fue quien dió a conocer la noticia a través de sus redes sociales:

“Dicen que siempre hay una primera vez... Y hoy, como colombiana y editora en jefe de la revista ‘ELLE’, estoy muy feliz de anunciar que un colombiano, Maluma, es el primer hombre en tener una portada en solitario en nuestra cabecera”.

Para su nueva portada que se estrenará en Febrero, el cantante de 26 años habló de la importancia que el arte y la música han tenido en su vida. “Siempre digo que la música ha salvado mi vida, salvó a mi familia. Para mí, la música lo es todo”, dijo el intérprete.

Maluma actualmente es considerado uno de los hombres más atractivos de la música urbana. Así que es probable que la revista haya tenido un gran acierto en elegir al colombiano como la primera portada masculina de Elle, que es una revista de moda y belleza dirigida especialmente a las mujeres.

¿Estás de acuerdo en que Maluma sea el primer hombre en protagonizar la portada de la revista Elle? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

