Maluma es bendecido por Madonna, la Reina del Pop (VIDEO)

Maluma aprovechó la noche de los MTV Video Music Awards 2018 para intercambiar algunas palabras y saludar de mano a Madonna y Lenny Kravitz en el backstage de la última entrega de los premios MTV VMA 2018 en la ciudad de Nueva York.

Maluma en los MTV Video Music Awards 2018

Luego de la presentación del tema "Felices los 4", Maluma tuvo un sorpresivo encuentro con la "Reina del Pop" quienes sostuvieron un breve diálogo para luego saludar a Lenny Kravitz.

Maluma compartió el momento a través de su cuenta de Instagram y junto a la foto escribió lo siguiente:

"Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el siguiente nivel...Love you Queen you're such an inspiration".

En la foto que ha causado gran impacto en la red, se ve a la llamada ‘Reina del Pop’ sosteniendo del hombro a Maluma mientras conversaba con él.

Además la publicación ya cuenta con más de 250 mil me gusta y más de dos mil comentarios de felicitaciones por la gran noche que vivió en Nueva York.

Suerte Maluma — Ana Hernandez (@dollana) 21 de agosto de 2018

Después de ese impactante momento, Maluma le extendió la mano a Lenny Kravitz, quien se encontraba sentado al lado de la estadounidense y no había notado la presencia del colombiano, pero que no dudó en responder al saludo.

Finalmente, Maluma mostró el gran respeto que les tiene a estas figuras del mundo del espectáculo y antes de seguir su camino hizo una reverencia.

Sin embargo, lo que pudo ser un bonito recuerdo para los seguidores de estos artistas, se ha convertido en un tema controversial, pues en los últimos segundos de las imágenes se escucha a Maluma decir: “Chao, papá hijo de puta”, expresión que ha dividido opiniones, pues a varios les ha parecido una falta de respeto.

Maluma recibiendo la bendición suprema de la Reina del Pop.