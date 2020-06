Maluma enciende Instagram con ardientes fotografías en el gym

El cantante Maluma ha logrado captar la atención de las redes sociales gracias a un par de ardientes fotografías que compartió a través de sus historias de Instagram y en las cuales podemos ver como presume su tonificada figura después de una ardua rutina en el gimnasio.

No se puede negar que Maluma ha logrado convertirse en uno de los exponentes más importantes del género urbano en la actualidad debido a que el éxito de sus canciones le ha permitido colaborar con artistas de talla internacional como Madonna y el DJ Steve Aoki.

Por esta razón no sorprende que el reggaetonero goce de una increíble popularidad en las redes sociales sobre todo en Instagram, plataforma donde ya supera los 51.2 millones de seguidores, quienes disfrutan de las novedades que el famoso colombiano comparte en ella.

Maluma enciende Instagram con ardientes fotografías en el gym.

Maluma enloquece a fanáticas con ardientes fotos

En la cuenta de Maluma en Instagram no solo se pueden encontrar los futuros proyectos musicales sino que también acostumbra elevar la temperatura de las redes sociales a su máximo nivel con las ardientes fotografías que comparte, las cuales permiten que las mujeres se den un buen taco de ojo.

Y el día de hoy no ha sido la excepción pues el famoso reggaetonero decidió publicar en sus historias de Instagram un par de imágenes en la cual se puede apreciar como luce su marcado cuerpo luego de una ardua rutina de ejercicio y que por alguna razón ha logrado enloquecer a todas sus seguidoras.

Con estas imágenes Maluma ha demostrado que no solo es uno de los artistas de género urbano más exitosos del momento sino que también es uno de los hombres más ardientes que se pueden encontrar en las redes sociales y no lo decimos nosotros sino todas sus seguidoras, quienes no pudieron evitar caer rendidas ante la sensualidad del colombiano.

Fotografías: Instagram