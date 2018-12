Maluma elimina a Erika Alcocer en la semifinal de “La Voz México”

Maluma elimina a Érika Alcocer en la semifinal de “La Voz México”

Durante el programa de canto "La Voz México", tras la presentación de la ex alumna de "La Academia"; tal parece que la cantante no logró sorprender a su coach Maluma, y no obtuvo una silla quedando fuera en la semifinal.

Y es que luego de la interpretación de Erika Alcocer en "La Voz México", los demás coaches empezaron a criticar a la ex académica, debido a que generó mucha polémica por tomar la decisión de estar en el equipo de Maluma y no con su gran amigo Carlos Rivera.

La cantante Natalia Jiménez le dijo en pleno programa que sus decisiones que ha tomado para llegar a la semifinal fue estrategia de parte de ella y debido a su actitud, la intérprete de "Creo en mí" le aconsejo a Maluma no darle una silla a Erika Alcocer.

“Las ambones te llevan a pecar en malas decisiones”. Dijo Natalia Jimenez.

De igual forma la cantante brasileña Anitta también mostró su descontento por la decisión de Erika al elegir el equipo de Maluma y estuvo muy disgustada durante la presentación de Alcocer.

Durante la semifinal de "La Voz México", Erika Alcocer interpreto un tema muy especial que fue dedicado a un gran amiga, la cantante Hiromo, quien desafortunadamente falleció el año pasado, de inmediato el cantante Carlos Rivera, no pudo ocultar su tristeza y en pleno programa se puso a llorar al recordar al gran amor de su vida.

Cuando llego el turno de Carlos Rivera para dar su comentario a la ex alumna de "La Academia", estuvo muy serio, pues él desde un principio quería que Erika Alcocer, estuviera en su equipo y durante la presentación de la cantante en la semifinal, solo dijo que si ella lo hubiera elegido, estaría en la silla número uno.

Maluma aunque estaba un poco indeciso tras revelar si Erika seguía en la competencia, él mencionó que no era nada personal, pero opto por no darle una silla a la participante, mientras ella agradeció a todo el público con lágrimas en los ojos.

Carlos Rivera y Erika Alcocer participaron en el programa de canto "La Academia"; ellos en distintas generaciones, lograron obtener el primer lugar del concurso.