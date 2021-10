Maluma dice que trabajar con Madonna le ayudó a ser más seguro de sí mismo

Maluma, el exitoso cantante y compositor y artista ganador del Grammy Latino, se encuentra actualmente en la cima de su juego como músico, pero dice que colaborar con Madonna en el tema ‘Medellín’, incluido en el álbum Madame X de 2019, le permitió avanzar en su arte. Los cantantes se entrevistaron para la revista Rolling Stone, donde la estrella latina dijo que el ícono del pop estadounidense “cambió su visión de muchas maneras”.

Durante su reunión, Maluma habló con la cantante sobre por qué era importante para ella dirigir y co-escribir su nueva película del concierto Madame X, a lo que la cantante respondió que no confía en el trabajo de otras personas, al menos no en este proyecto.

Madonna y Maluma lucieron espectaculares en la portada de la revista Rolling Stones.

“Mi programa es mi visión, mi filosofía, mi alma. Necesito orquestar todo. Tengo un mensaje y necesito ser claro al respecto. No puedo confiar en que otras personas lo hagan por mí”, dijo la interprete de 'Vogue' a Maluma, declaraciones que La Verdad Noticias trae para ti.

Madonna, inspiración para Maluma

El intérprete de ‘Sobrio’ explicó que la actitud de Madonna hacia el arte lo inspiró a tener más confianza en su propio arte: “Todavía soy joven y todavía estoy aprendiendo un montón de cosas en esta industria y en mi carrera, pero era importante tener más confianza en mí mismo… Desde que te conocí, eso es algo que siempre hago, y realmente lo aprecio”.

“Espero que después de trabajar conmigo, comenzaras a prestar más atención a la iluminación y el vestuario y cosas así”, respondió la llamada “Reina del Pop”. De acuerdo a información publicada por la revista Billboard, el tema ‘Medellín’ alcanzó el número 1 en la lista Dance Club Songs y el número 18 en la lista Hot Latin Songs luego de su lanzamiento.

Su película biográfica, un proyecto agotador

Madonna estrenó recientemente una película conceptual de su gira Madame X Tour.

La cantante también habló sobre lo difícil que ha sido el proceso de escribir su próxima película biográfica y dijo que ha sido la experiencia más agotadora y desafiante que ha tenido. Cabe destacar que dicho proyecto aún no tiene fecha de lanzamiento, pero mientras tanto los fans pueden disfrutar de la película conceptual 'Madame X' en Paramount+.

“Es una especie de psicoterapia en cierto modo, porque tengo que recordar cada detalle de mi infancia hasta ahora… Recordar todas las cosas que me hicieron decidir ser quien soy, mi viaje como artista, mi decisión de dejar Michigan para ir a Nueva York, todas las cosas que me sucedieron cuando era joven e ingenua, mis relaciones con mi familiares y amigos, viendo morir a muchos de mis amigos; a veces, tengo sesiones de escritura en las que me voy a la cama y solo quiero llorar. ¿Sabes a qué me refiero? La cosa es que me doy cuenta de que olvidé muchas cosas y revivir, profundizar, tratar de recordar las emociones que sentí en ciertos momentos, tanto las alegres como las traumáticas ... Me doy cuenta de que he vivido una vida loca”; finalizó Madonna.

