Maluma deja el reggaetón y canta a mariachi junto a Carlos Rivera en "100 años"

Carlos Rivera y Maluma anunciaron desde hace unos días su colaboración musical, la cual sería grabada desde lejos debido a la pandemia por Coronavirus, y por si fuera poco, ambos tuvieron que conseguir mariachis en sus respectivas ciudades, pues esta canción era únicamente al ritmo de dicho género.

En ese sentido el “Parcero” colombiano Maluma, dejó de lado la música urbana, decidió ponerse a cantar como los grandes charros mexicanos, con su vaso de tequila mientras dedicaba su canción a quien le rompió el corazón.

El video se publicó al filo de las 6 de la tarde de este jueves, hora del centro de México, y a pocos minutos ya contaba con miles de reproducciones en el canal oficial de Youtube del ex académico.

La canción habla sobre un amor que iba a durar toda la vida, pero que por alguna razón tuvo que terminar, o que se encuentra en un mal momento, y tratan de repararlo, por lo que piden una segunda oportunidad a esa persona a quien quieren.

“Aunque digan que no hay mal que duró mas de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo, un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario”, dice parte de la letra de la canción.