Maluma con el PAJARITO afuera se presume orinando ¡Cochinote!

Maluma es una de las estrellas más prestigiadas de la música urbana, pues con varios temas en las mejores listas de popularidad, el colombiano ha logrado cautivar a millones de personas alrededor de todo el mundo.

Recientemente Maluma ha causado fuero al lucirse en una tremenda escena en donde aparece haciendo de baño, mientras es grabado por detrás e interpreta también una de sus canciones en remix.

Resulta que por medio de su cuenta oficial de Instagram, Maluma en su más reciente publicación aparece haciendo pipí en el baño de su casa, mientras es captado por una cámara que luego lo sigue mientras en va cantando uno de sus más recientes éxitos musicales, para después también quitarse la camisa y presumir de sus musculatura

En la publicación en mismo Maluma deja una descripción del video que dice así: “Me agarran orinando y es pa esto....??? OKKKKK #DJADJAREMIX SOON”, mientras se le pude observar que rápidamente ha acumulado hasta el momento más de dos millones de reproducciones.

Pero eso no es todo pues tanto ha sido el furor de la publicación que el cantante Maluma, también ha recibido cientos de comentarios por parte de sus seguidores y algunos resaltan así: “Exigiéndome el tapa bocas y no te lavas las manos”, “Papi ese es mucho puto TEMA “, “Está bueno hasta sin lavarse las manos”, “orina con la tapa abajo, no se lava las manos y después se agarra la cara! Que sexy!”, entre muchos más.

El baile fallido de Maluma

No es novedad que Maluma ha demostrado en varias ocasiones que no es el mejor con los ritmos, desde aquel video en el que aparece tocando unos tambores, y hasta un par de videos tratando de bailar junto a Jlo.

Es por eso que hace poco el famoso volvió a causar sensación y un poco de pena por subir un video tratando de bailar como Michael Jackson, pero no le resultó como él quería, pues más que ser alabado, fue fuertemente criticado en Instagram.