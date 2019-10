Maluma con CADEREO INTENSO de baile muestra su cuerpo musculoso (VIDEO)

Maluma con INTENSO CADEREO muestra su cuerpo musculoso (VIDEO)

Maluma es uno de los artistas más populares de Instagram, aplicación donde siempre mantiene informados a sus fans de sus nuevos proyectos, viajes, descubrimientos y por supuesto los “manjares” o delicias gastronómicas que se encuentra por el mundo.

Es por eso que ahora el cantante y compositor de reggaeton, pop y trap “Juan Luis Londoño Arias” mejor conocido como Maluma, ha deslumbrado a sus seguidores de sus redes sociales con un atrevido video.

Maluma con INTENSO CADEREO muestra su cuerpo musculoso (VIDEO)

Resulta que Maluma ha publicado en su cuenta oficial de Instagram un candente video en donde aparece bailando una sexy canción con un intenso cadereo que ha dejado a más de uno de sus seguidores tontamente fascinados.

La imagen rápidamente ha desatado el furor de los seguidores de Instagram de Maluma y hasta el momento ha logrado recaudar más de tres millones de reacciones en donde también destacan en comentarios la belleza y el buen ritmo del cantante colombiano.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos

Pero eso no es todo pues también hay una enorme lista de comentarios como por ejemplo los siguientes: “Muy hermoso cute y sexy”, “Después de la goleada que le metieron a la mujer no queda de otra que cambiar de actitud “, “Muy bueno para mover el bote “, “celebrando tu éxito, esa es la actitud, tú lo que estás en mandando “, “Hola maluma soy ti fan #1 pero no me a alcanzado el dinero para ningún concierto tuyo por eso mejor veo tu Instagram”, entre muchos otros.

TE PUEDE INTERESAR: Maluma celebra sus 47 millones de seguidores en Instagram ¡Hot! (FOTOS)

NUEVO AMOR

Justo después de la ruptura entre Maluma y Natalia Barulich, luego de dos años de relación, surgieron algunos reportes muy interesantes que involucran al cantante colombiano con una famosa modelo de Victoria's Secret, pues según Page Six, el intérprete de Mala Mía se ha mostrado extremadamente cercano a Winnie Harlow, y no solo han compartido en varias salidas públicas, además, los dos no han parado de coquetear en las redes sociales.