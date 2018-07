Maluma cautivó a todos en la alfombra azul de los Premios Juventud 2018

Maluma cautivó a todos en la alfombra azul de los Premios Juventud

Maluma causó sensación por su paso en la alfombra azul de los Premios Juventud, donde cautivó con sus grandes éxitos a todos sus fans.

Para la fiesta del verano más importante del verano en Estados Unidos, Maluma una vez más fue vestido por Dolce & Gabbana y como era de esperar, marcó tendencia con su atuendo.

En el escenario del Watsco Center de la Ciudad de Miami, el artista colombiano enamoró a los presentes y a los televidentes al interpretar “Marinero”, tal vez su canción más romántica.

Segundos después Maluma hizo bailar al público de los Premios Juventud 2018 con 'El préstamo' y 'Bella', tema que interpreta con Wolfine.

Para esta noche estaba programado que Maluma presente su nueva colaboración “Amigos con derecho” al lado de los chicos de Reik.

Además el colombiano Maluma dio un inspirador discurso en la gala de los Premios Juventud 2018, afirmando:

"Si yo estoy cumpliendo mis sueños, ustedes también pueden"

Además de Maluma, otros artistas que se hicieron presentes en los premios que otorga la cadena Univisión fueron J Balvin, Becky G, Natti Natasha, Ozuna, Bad Bunny, CNCO, Sofia Reyes, Il Volo, Jason Derulo, De La Ghetto, Gente de Zona, Carlos Rivera, Arcángel, RKM & Ken-Y, Jacob Forever, Johann Vera, El Taiger, Lenir, Mau y Ricky, Kany Garcia, ‘L.I.K.E., la leyenda’, Raymix, Joss Favela, Wolfine, Yulien Oviedo, El Micha, Chacal, Srta Dayana, KC and The Sunshine Band, Yomil y El Dany, and IAmChino, entre otros.