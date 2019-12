Maluma causa ternura en Instagram al presumir su pijama ¡Es un bebé!

Qué lindo es su pijama���� . . . . . . . . . . #malumababy #malumafans #malumaworld #malumaniatica #malumafamily #malumaoficial #karolg #malamia #malumamusic #1111worldtour

A post shared by ———���������������� (@malumahot) on Dec 30, 2019 at 11:49am PST