"Maluma baby" incendia Instagram sin camiseta

Parece ser que el colombiano Maluma ha vuelto a proponerse subir las temperaturas, pues desde hace un par de semanas no deja de compartir en su Instagram imágenes sin camiseta. La última vez, fue este 'Sábado de Gloria'.

"Sábado santo ��" escribía el cantante como título a esta publicación con dos fotos sin camiseta.

Su fotografía que tal parfece una estampa, nos muestra a un Maluma luciendo abdominales y grandes pectorales, únicamente vestido con lo que parece un bañador de rayas azules y blancas.

Sus millones de seguidores no han podido quedarse con el dedo quieto y han llenado el post de comentarios. Desde el clásico "Maluma baby" hasta un más atrevido "Que no te haría... o dejara que me hicieras". Incluso ha habido espacio para las peticiones: "lo quiero pa’ mi cumpleaños".

Maluma incendia las redes sociales

Maluma incendia las redes con sus fotos sin camisa.

Está claro que Maluma sabe que incendia las redes cada vez que enseña algo de carne, por eso el otro día también compartía otra imagen tomando el sol sin camiseta. "Dios bendiga el sol, amén" escribía junto a la estampa sin camiseta y luciendo bíceps.

Las mascotas de Maluma que presume en Instagram

Karma, completa el cuarteto de perros con los que ya cuenta el ‘paisa’. Bonnie y Clide con los siberianos, mientras que el ya nombrado dóberman, fue “bautizado” como Buda. Cabe resaltar que a ellos se les ve mucho en la casa que tiene Londoño en Medellín, pero también en su avión privado.

Las mascotas, a los que llamó como la famosa pareja criminal de los años 30, cuentan con su propia cuenta de Instagram. Esta ya tiene más de 100 mil seguidores,.

En cuanto a Buda, este había sido el último en llegar a la vida de Papi Juancho, cuando en el 2021 se unió a los dos ya mencionados.

