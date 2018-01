¡Maluma baby! Comparten fotos cuando era sólo un bebé

Una allegada al colombiano lo exhibió tiernamente en redes sociales.

El cantante colombiano, Juan Luis Londoño, mejor conocido como, Maluma, cumplió 24 años de edad, y festejó acompañado de su familia y amigos pero sin duda fue su hermana quien se llevó las felicitaciones de sus fans pues compartió fotografías cuando el cantante era bebé.

Manuela, la hermana del reguetonero, publicó en su cuenta de Instagram personal una serie de fotografías en las que muestra los primeros meses de vida del colombiano.

Con cada fotografía, Manuela, le dedicó tres mensajes donde destaca lo orgullosa que está de él mientras que las seguidoras del intérprete han enloquecido por lo tierno que luce.

En las postales podemos ver que desde pequeño a él ya le gustaba la música.

“Que tus años sigan sanando a tantos. Hoy somos nosotros los que agradecemos tu existencia. Maestro de batallas! Que tus oídos sean el motivo diario de tu música , que tus años te lleven con intuición siempre a aciertos y que cada vez que tus errores te acompañen puedas tener la sabiduría que siempre va contigo... Te amo como solo tu negra puede hacerlo”, escribió su hermana.

Cabe destacar que fue el pasado 28 de enero cuando Juan Luis Londoño cumplió 24 años de edad y compartió con todas sus seguidoras cómo festejó su cumpleaños, donde se resalta que estuvo Vicente Fernández.

Aquí te dejamos las fotografías de Maluma cuando era bebé:

Las fotos han enternecido a todos en Instagram, pues el reguetonero colombiano luce súper distinto a como es ahora.

MÍO MÍO MÍO!!! cúmplelos ABSURDAMENTE FELIZ! Una publicación compartida por M-LONDOÑO (@m_londo) el Ene 27, 2018 at 11:18 PST

Queda bastante claro que el amor que se tienen los hermanos Londoño es muy grande y la familia es bastante importante.

Becky G impacta con su foto al lado de Maluma

La cantante estadounidense, Becky G, de 20 años de edad, hace unos días compartió una fotografía donde aparece al lado del intérprete de Felcices los 4 y ha dejado a todos impactados.

Que gran noche!!! #24 #LasVegas Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el Ene 28, 2018 at 7:15 PST

Y es que la postal que compartió en su cuenta oficial de Instagram es del año 2013 cuando ellos dos eran sólo unas bebés y asistieron a los premios Grammy.

Una publicación compartida por Becky G (@iambeckyg) el Ene 20, 2018 at 10:37 PST

Los dos jóvenes en ese momento empezaban a abrirse camino en el mundo de la música y años más tarde ya son todas unas estrellas de la música urbana.

De acuerdo con el portal de Milenio, el intérprete de Corazón y la cantante de "Me gustan mayores" tenían 18 y 15 años respectivamente.

La postal ha ganado más de 320 mil "Me gusta" y destaca que los años no pasan porqué sí, pero no se puede negar que ambos lucen igual de guapos.