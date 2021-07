Maluma arremete contra el portero argentino “Dibu” Martínez; lo llamó “sexista”

Maluma ha sido uno de los fanáticos de la selección colombiana que se ha pronunciado en contra del portero argentino Damián Emiliano “Dibu” Martínez, después de que el equipo de fútbol de Colombia quedara eliminado en la semifinal de la Copa América frente a Argentina. El cantante llamó “sexista” la conducta del arquero durante la etapa de penales.

La afición no estuvo de acuerdo con los gestos y las palabras presuntamente ofensivas que expresó Martínez contra los jugadores colombianos durante los penaltis, incluso hay quienes señalan que no es una actitud deportiva y que debería ser sancionado.

El cantante considera que el portero no respeto a los jugadores de Colombia/Foto: Biobio Chile

Ante esto, el cantante Maluma arremetió contra “Dibu” en sus historias de Instagram: “Lo que ha hecho este muchacho es una falta de respeto hacia el fútbol y hacia mi pueblo colombiano… Incumple con el Fair Play y con las conductas deportivas y sexistas. Espero que sea sancionado y que esto no vuelva a ocurrir”.

“Dibu” Martínez responde a la polémica de la Copa América

El argentino contestó de esta manera a las críticas/Foto: Marca

A pesar de las quejas de cientos de aficionados colombianos, el portero “Dibu” Martínez respondió a la polémica de la Copa América durante la semifinal que no le afectan las críticas que pueda recibir por su actitud.

“La verdad, me da igual. En el fútbol se dicen muchas cosas, dentro y fuera de la cancha. Es un partido de fútbol, esas cosas quedan en la cancha”, expresó el argentino.

“Yo estoy concentrado en ayudar a los defensores. No voy a pensar si me escuchan o no. Se escucha todo hoy en día. Siempre jugué igual, ahora se escuchan cosas que antes no se escuchaban. Es normal en el fútbol”, aseveró el jugador previo a la gran final de la Copa donde se enfrentarán Argentina contra Brasil.

Usuarios están en contra de las declaraciones de Maluma

En redes sociales, algunos usuarios no estuvieron conformes con las declaraciones del cantante/Foto: Twitter

Después de que Maluma arremetió contra Emiliano Martínez, diversos usuarios de las redes sociales se declararon en contra de la opinión del cantante colombiano, pero porque consideran que el artista tiene canciones que son igual de sexistas que las acciones que realizó el portero argentino.

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, el intérprete cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, ha sido constantemente criticado por las letras de sus melodías como “Cuatro babys” y “Un polvo”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!