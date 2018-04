Maluma aparece en boxer en las redes y enloquece a sus fans|

Maluma, el intérprete de 'Corazón' y 'Felices los 4', ayer mantuvo a sus seguidores de Instagram alterados, pues compartió una imagen en boxer.

La foto en pocas horas alcanzó poco más 1,401, 619 'Me gusta' y la cantidad sigue incrementando.

Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el Abr 9, 2018 at 7:16 PDT

En la imagen se le puede ver al artista derrochando sensualidad, mirando a un espejo con el cabello mojado.

Otra de sus fotos que está dando de qué hablar es una en la que se muestra con el torso descubierto e introduciendo su mano en su pantalón.

“Baby put your hands on me” Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el Abr 10, 2018 at 12:21 PDT

En su leyenda tiene puesto: 'Baby put your hands on me' (Bebé, pon tus manos sobre mí'.

Ante esto, sus fans se enloquecieron y le dejaron mensajes como: 'Uff papi', 'No se puede ser maaaas bello', 'Hoy te pusiste más lindo por lo que veo', 'Sí te pongo encima las manos, no te las quito...', entre otras.

Por otra parte, el famoso estrenará su nuevo material 'Colors', en el cual hace una colaboración con Jason Derulo. El estreno mundial, según el artista, será el próximo 13 de abril.

En su 'Insta' fue donde el cantante dio el adelanto. Y, por supuesto, sus fieles seguidores no dudaron en decir que están al pendiente.

Además, esta nueva canción está dedicada al fútbol, debido al Mundial de Rusia 2018.