Maluma anuncia descanso de la música

El reguetonero Maluma dejó muy preocupados a sus fans, luego de anunciar en sus redes sociales que se dará un tiempo para reflexionar, sin duda el cantante a sorprendido a sus seguidores con diversos cambios en poco tiempo.

Maluma decidió hacer un cambio de look y dejar el cabello negro para darle entrada al rubio platinado, y por lo visto también lo aplico en su interior, ya que como el mismo cantante dio a conocer a dejado las fiestas para dar paso a una vida más "espiritual".

Fue por medio de su cuenta personal de Instagram que el cantante hizo el anuncio que ha tomado por sorpresa a sus seguidores, en donde señala que ha decidido dejar los escenarios, al menos, por unos días.

Al parecer, el cantante de "4 babys" ha tenido unos días intensos y de muchos trabajo luego de su gira “Fame Tour”, por lo que decidió poner un alto a sus presentaciones para dedicarse a su familia y espíritu.

“Necesito un poco de tiempo para mi, para Juan Luis, necesito pasar, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mi, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, dijo Maluma.